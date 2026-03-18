पंजाब में रसोई गैस का संकट और मांग बढ़ गई है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरकों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावों के बावजूद राज्य में एलपीजी की आपूर्ति ‘अपर्याप्त’ है। वितरकों ने बकाया आपूर्ति को पूरा करने के लिए रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ‘फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स ऑफ पंजाब’ के अध्यक्ष गुरपाल सिंह मान ने दावा किया कि रसोई गैस की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि, घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और व्यावसायिक उपयोग वाले सिलेंडर पर 115 रुपए ने उपभोक्ताओं में घबराहट पैदा कर दी है, जिन्हें आपूर्ति में संभावित कमी की आशंका है। स्थिति को स्थिर करने के बजाय बाद में उठाए गए कदमों ने भ्रम और चिंता को और बढ़ा दिया।

पिछले कई दिनों से गैस की मांग बढ़ी है लेकिन आपूर्ति इसके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन-चार दिन के लिए एलपीजी बुकिंग चैनल को अस्थायी रूप से निलंबित करने से स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे वितरकों को बिना किसी स्पष्टता या समर्थन के जनता के दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

वितरकों ने दावा किया कि जहां सरकार और सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) के बयान पर्याप्त उपलब्धता का संकेत देते हैं, वहीं एलपीजी वितरकों को बढ़ते बकाया और अपर्याप्त आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आश्वासनों और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर जनता के विश्वास को कम कर रहा है।

मान ने दावा किया कि उन्हें आपूर्ति के कार्यक्रम या नीतिगत फैसलों के बारे में स्पष्ट और समय पर जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे वे जनता की चिंताओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने में असमर्थ हैं। पंजाब में कुल 980 एलपीजी वितरक हैं, जो 96 लाख ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव से देशभर में एलपीजी किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। सरकार की तरफ से लगातार एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस कारोबार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जामिया नगर थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस शख्स के उसके कब्जे से 62 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा सिलेंडरों की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा टाटा ऐस वाहन भी जब्त कर लिया गया। पूरी खबर पढ़ें…