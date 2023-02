Lovepreet Toofan : अजनाला जेल से लवप्रीत तूफान रिहा, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का है करीबी

Punjab News, Lovepreet Toofan Released : ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे।

Amrapal Khalistan Lovepreet Toofan : पंजाब की अजनाला कोर्ट के आदेश के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान को रिहा कर दिया गया है। एसएसपी ग्रामीण अमृतसर सतिंदर सिंह के मुताबिक लवप्रीत सिंह की रिहाई को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया गया था। पंजाब में गुरुवार को ‘वारिस पंजाब दे’ से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर बवाल किया था। इस दौरान थाने पर भी हमला किया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। अमृतपाल सिंह एक स्वयंभू धार्मिक उपदेशक है और खालिस्तान का समर्थक भी है। Punjab | Lovepreet Toofan, a close aide of 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh released from Amritsar Jail pic.twitter.com/EmcXif2inZ — ANI (@ANI) February 24, 2023 एक दिन पहले हुआ था बड़ा प्रदर्शन लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई की मांग को लेकर कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में पंजाब में विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अदालत ने लवप्रीत सिंह तूफान को जेल से बाहर निकलने का आदेश जारी किया है। अमृतसर-ग्रामीण के एसएसपी सतिंदर सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, “अदालत ने लवप्रीत सिंह तूफान के लिए रिहाई के आदेश दिए हैं, जिन्हें आज अमृतसर जेल से रिहा कर दिया जाएगा।” अमृतपाल और उसके समर्थकों ने गुरुवार को अमृतसर के निकट अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोल दिया था। जिनमें से कुछ ने तलवारें और बंदूकें भी उठाई थीं। लवप्रीत सिंह तूफान को अपहरण समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। Amritpal Singh ने कैमरे पर की Khalistan की मांग, कहा- हमारी आवाज दबाने की कोशिश न करें! VIDEO अमृतपाल भी 25 अन्य लोगों के साथ इसी मामले में आरोपी था। यह मामला वरिंदर सिंह नाक के एक शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने अमृतपाल और उसके अनुयायियों पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था। जिसके तुरंत बाद उसका अपहरण कर लिया गया और पीटा गया। Also Read Khalistan की मांग और AAP की सरकार: जानिए क्या सच और क्या नहीं? हिंसक प्रदर्शन का आरोप खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह बेरिकेड्स तोड़कर पुलिस से भिड़ गए थे। एक अधिकारी सहित कम से कम छह पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जसकर्ण सिंह और एसएसपी (ग्रामीण) सतिंदर सिंह सहित आला अधिकारी थाने पहुंचे थे और अमृतपाल से सीधी बातचीत की थी। पुलिस ने बाद में घोषणा की थी कि लवप्रीत को मामले से बरी कर दिया जाएगा और उसकी रिहाई के लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

