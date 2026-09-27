पंजाब में दो विश्वविद्यालयों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। पहले राजपुरा में स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो इसके बाद जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में जबरदस्त हंगामा हुआ है।

पंजाबी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, छात्रों ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की है।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालत खराब होने की सूचना पर पुलिस यूनिवर्सिटी में पहुंच गई।

पुलिस ने कहा है कि छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को उनके सामने रखा है और इन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया है हालत काबू में है और इस मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एलपीयू के प्रबंधन से भी बातचीत की है।

क्या हुआ एलपीयू में?

एलपीयू में रविवार को एक छात्रा के साथ रेप की अफवाह फैल गई थी। इसे लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, ईंटें और गमले फेंके तथा कैंपस की कुछ इमारतों के हिस्सों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गए और कैंपस के साइन बोर्ड व अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की। सुबह करीब 4 बजे छात्रों ने फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया।

एलपीयू में यह हंगामा गर्ल्स हॉस्टल के पास शुरू हुआ और बाद में अलग-अलग हॉस्टलों के छात्र भी इसमें शामिल हो गए।

कैंपस के भीतर पुलिस तैनात

हालात को देखते हुए कैंपस के भीतर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मौके की गंभीरता को देखते हुए कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा भी मौके पर पहुंचे।

एलपीयू के अलावा चितकारा विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आत्महत्या की घटना से इनकार किया है। चितकारा विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शन के भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

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पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को कथित तौर पर 3.35 किलो हेरोइन, छह पिस्तौल और छह मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।