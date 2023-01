Love Jihad : ‘रोड, सीवर छोटे मुद्दे, लव जिहाद पर लगाओ ध्यान’, BJP सांसद की कार्यकर्ताओं को सलाह

Karnataka Congress अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि वे (बीजेपी) नफरत फैला रहे हैं, वे देश को विभाजित कर रहे हैं।

कर्नाटक BJP अध्यक्ष नलिन कटील (भगवा कपड़े में) ने लव जिहाद को लेकर बयान दिया है (ANI PHOTO)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram