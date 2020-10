जालंधर में जलाया गया भगवान राम का पुतला? वीडियो वारयल होने के बाद शिकायत पर केस दर्ज

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भगवान राम का पुतला जलाया गया प्रतीत होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान राम का पुतला कथित तौर पर पंजाब के जालंधर में जलाया गया। एएनआई ने बुधवार को प्रदेश की पुलिस के हवाले से बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।

वीडियो में जालंधर में कथित तौर पर भगवान राम का पुतला जलाया जा रहा है। एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि अधिवक्ता अशोक सरीन ने जालंधर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के निष्कर्ष के आधार पर अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे।

इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने दशहरा पर कई जगह पर रावण की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पुतला जलाया था। बताया जाता है कि किसानों तीन कृषि बिलों के विरोध में पीएम का पुतला जलाया।

बाद में इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि किसानों द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला जलाना एक बहुत ही खतरनाक परंपरा है और यह देश के लिए ठीक नहीं है।

We received a complaint from Advocate Ashok Sarin against a viral video of Lord Ram's effigy being burned. We have lodged a complaint at Jalandhar police station in this regard & we will take further action based on the investigation: Mukesh Kumar, Sub-Inspector, Jalandhar Police pic.twitter.com/gXfiFdwDCH

— ANI (@ANI) October 28, 2020