Rajasthan Politics: क्या नेता विपक्ष का पद खोलेगा CM बनने का दरवाजा? राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का बड़ा दांव

गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद राजस्थान में विपक्ष के नेता (LoP) के खाली पद को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच धक्का-मुक्की जारी है। उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी वसुंधरा राजे ने भी इस ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है।

वसुंधरा राजे ने अपने 70वें जन्मदिन के लिए भव्य शो के साथ भूमिका बनाने की शुरुआत की है। (Photo- Indian Express)

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी में दरकिनार कर दी गईं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके समर्थकों का मानना ​​है कि राजस्थान में विपक्ष के नेता का पद (LoP) सीएम चेहरा बनने की दिशा में उनका पहला कदम है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद राजस्थान में विपक्ष के नेता के खाली पद को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच धक्का-मुक्की जारी है। उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी वसुंधरा राजे ने भी इस ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। भाजपा में और कौन-कौन हैं वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी बीजेपी सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे के अलावा विपक्ष के नेता पद के लिए कई दावेदार हैं। इनमें विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़, खुद सतीश पूनिया और आरएसएस के करीबी माने जाने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी भी शामिल हैं। वसुंधरा राजे गुट का मानना ​​है कि अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया जाता है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत से उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दो बार के सीएम को हाल के दिनों में सतीश पूनिया के नेतृत्व वाले राज्य नेतृत्व द्वारा पार्टी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से अलग कर दिया गया है। सालासर धाम में वसुंधरा राजे के 80वें जन्मदिन को लेकर समारोह भारतीय जनता पार्टी को एक और याद दिलाने के लिए कि राज्य में किसी भी राजनीतिक युद्धाभ्यास में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वसुंधरा राजे ने चूरू जिले के सालासर धाम में 4 मार्च को बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की घोषणा की है। जाहिर तौर पर यह वसुंधरा राजे के 70 साल पूरे होने की याद में मनाया जाने वाला समारोह है। हालांकि, उनका जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन इस बार होली उस दिन ही पड़ रही है, इसलिए एडवांस में ही समारोह आयोजित किया जा रहा है। वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी सतीश पूनिया का गृह जिला है चुरू सालासर धाम राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। चूरू सतीश पूनिया का गृह जिला भी है। पूनिया और वसुंधरा राजे प्रतिद्वंद्वी और सीएम पद के साथी दावेदार हैं। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष के रूप में पूनिया का तीन साल का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, लेकिन वह पद पर बने हुए हैं। क्योंकि पार्टी ने अभी तक एक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। दरअसल, पूनिया ने पिछले साल कहा था कि यह उनकी निजी राय है कि नेताओं को 70 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram