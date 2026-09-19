बारापुल्ला फेज III फ्लाईओवर 29 सितंबर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे मयूर विहार और सराय काले खां के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा का समय घटकर लगभग 15 मिनट रह जाएगा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे।

इस फ्लाईओवर के खुलने से नोएडा और पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। एक दशक से ज्यादा समय तक, बारापुल्ला फेज-III देरी, कई बार डेडलाइन चूकने और अनसुलझे सवालों का पर्याय बना रहा।

2017 में पूरा होना था प्रोजेक्ट

मूल रूप से 2017 में पूरा होने की उम्मीद वाला बारापुल्ला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट दिल्ली के सबसे ज्यादा देरी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। इसमें जमीन अधिग्रहण के सात साल पुराने विवाद, पर्यावरण मंजूरी, यमुना फ्ल्डप्लेन पर एक बड़े पुल के निर्माण से जुड़ी तकनीकी चुनौतियां और लंबे समय तक चली प्रशासनिक अड़चनें जैसी कई रुकावटें आईं।

2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में बार-बार देरी हुई और लागत में काफी बढ़ोतरी हुई। अब प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,635 करोड़ रुपये है। सिंह ने कहा, “सालों तक दिल्ली के लोगों ने डेडलाइन को आते-जाते देखा। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार साइट का दौरा किया, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की और जनता की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट को पूरा करने और रुकावटों को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया।”

बारापुल्ला फ्लाइओवर प्रोजेक्ट को 2014 में मंजूरी मिली थी और 2015 में इसे शुरू किया गया था। मूल रूप से इसे 2017 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल सत्ता में आने के बाद रेखा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया और साइट से पेड़ों को दूसरी जगह लगाने की मंजूरी हासिल की। मंत्री ने कहा, “पिछले डेढ़ साल में लगातार निगरानी, ​​नियमित निरीक्षण और कई एजेंसियों के प्रयासों से इस प्रोजेक्ट की गति में तेजी आई है।”

डीएनडी और रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद

3.5 किलोमीटर लंबा और तीन-लेन वाला यह फ्लाईओवर आठ लूप देगा। इसमें चार सराय काले खां में और चार मयूर विहार में होंगे। इस कॉरिडोर से नेशनल हाईवे 24, डीएनडी फ्लाईवे और रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे यात्री पूर्वी दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स तक का सफर 15 मिनट में पूरा कर सकेंगे। अभी पूर्वी दिल्ली से एम्स पहुंचने में लगभग 35-40 मिनट लगते हैं।

यह परियोजना शहरी अवसंरचना विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक, यह अपनी तरह का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसमें साइकिल के लिए अलग ट्रैक है। इसके अलावा, यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लडप्लेन) पर बना खास पुल का ढांचा भी इसकी इंजीनियरिंग की एक बड़ी खासियत है।

इस कॉरिडोर से एनसीआरटीसी, भारतीय रेलवे, आईएसबीटी, डीएमआरसी और दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे सहित एक मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब तक पहुंच में भी सुधार होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हर दिन लगभग 2 टन की कमी आने का अनुमान है।

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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अगले कुछ सालों में 18 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री परवेश साहिब सिंह ने शनिवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस मकसद के लिए विभाग ने लगभग 156 किमी की खास सड़कों, चौराहों और जंक्शनों को कवर करते हुए एक पूरी स्टडी शुरू की है। स्टडी में कई ट्रैफिक रुकावटों को कवर किया जाएगा, जिसमें ITO रेड लाइट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास NSG जंक्शन, 55 किमी का रिंग रोड और मायापुरी चौक वगैरह शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…