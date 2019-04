Loksabha election 2019: पिता और बहन के कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने सोमवार को बीजेपी के लिए अपने समर्थन का खुलकर इजहार किया। जडेजा की पत्नी रिवावा भी एक महीने पहले बीजेपी में शामिल हुई थीं। सोमवार शाम जडेजा ने अपनी पत्नी और पीएम को टैग करते हुए ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से लिखा, ‘मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रिवावा जडेजा का समर्थन करता हूं।’ जडेजा फिलहाल आईपीएल में व्यस्त हैं और सोमवार को ही वर्ल्ड कप 2019 के लिए घोषित टीम में उन्होंने जगह बनाई है।

जडेजा की बड़ी बहन नयनाबा जडेजा और पिता अनिरुद्ध सिंह रविवार को जामनगर के कलावाड़ कस्बे में हुए एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नयनाबा एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहती हैं। नयनाबा ने कांग्रेस इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पार्टी महिलाओं, किसानों और युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है। नयनबा सबसे बड़ी हैं। मां की 15 साल पहले मौत के बाद परिवार का ख्याल रखने और जडेजा के क्रिकेटिंग हुनर के चमकाने में उनका योगदान माना जाता है। वह फिलहाल राजकोट में परिवार द्वारा चलाए जाने वाले एक रेस्तरां का कामकाज भी देखती हैं।

Had a wonderful interaction with noted cricket player Ravindrasinh Jadeja and his wife, Rivaba. @imjadeja pic.twitter.com/Yrn4XOdPaz

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2018