Lok Sabha Election 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद में एक जनसभा के दौरान वहां मौजूद लोगों से अपने मोबाइल फोन का टार्च जलाने को कहा और नारे लगावाए, ‘घर-घर में चौकीदार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहिया पर कड़ा प्रहार…।’ पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, “मेरी चौकीदारी से आप खुश हैं? मैं आज एक संकल्प करवाना चाहता हूं, करेंगे? सब के सब करेंगे। आगे वाले भी करेंगे। पीछे वाले भी करेंगे। इधर वाले भी करेंगे। उधर वाले भी करेंगे। पूरी ताकत से करेंगे। आप सब अपना हाथ ऊपर कीजिए। आपके मोबाइल फोन में जो लाइट है, उसको चालू कीजिए। आप अपनी फ्लैश (टार्च) चालू कीजिए।”

पीएम मोदी ने कहा, “अब बोलिए… हर घर में है चौकीदार, घर में है चौकीदार। भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी वार, दुश्मन हो जाए खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात-पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार। भारत माता की जय।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में सुरेंद्र नगर, हिम्मतनगर और आणंद में रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी से नहीं डरने वाले क्योंकि भारत के पास सभी “बमों का बम” है। उनका इशारा उड़ी और पुलवामा आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले की ओर था। मोदी ने कहा, “अब से पहले पाकिस्तान से आतंकवादी यहां आते थे और हमला करके चले जाते थे। पाकिस्तान हमें धमकाता था कि उसके पास परमाणु बम है और अगर भारत ने पलटवार किया तो हम बटन दबा देंगे।” प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे पास बमों का बम है। मैंने उनको बताया कि जो करना है कर लो (लेकिन हम पलटवार करेंगे)।

#WATCH: PM Modi asks people at his public rally in Anand, Gujarat, to turn on the flashlights of their phones & raise slogans, “ghar-ghar mein hai chowkidaar, bhrashtachariyon hoshiyar, bhagodon par kanoon ki maar, band hua kaala karobaar, deshdrohiyo par kada prahaar………..” pic.twitter.com/1YXkcVgRmZ

