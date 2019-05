Loksabha Election 2019: पश्चिम बंगाल में मंगलवार (14 मई 2019) को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बारासात में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूजा के लिए मोहर्रम का समय बदलवा दिया।

उन्होंने कहा ‘पूरे देश में दुर्गा पूजा और मोहर्रम एक साथ एक ही दिन पर हुए तो मेरे पास अधिकारी आए और पूछा कि दोनों के आयोजन एक समय पर कैसे होंगे तो मैंने उनसे कहा कि पूजा के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। मां की पूजा जब होनी है तभी होगी। अगर समय बदलना है तो मोहर्रम के जुलूस का बदलो।’

बीजेपी पर की जारी हिंसक गतिविधियों पर ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए योगी ने आगे कहा ‘टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में हमला किया। टीएमसी जिन्हें समर्थन दे रही हैं उन्होंने ही ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा। क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। एक झूठ को छिपाने के लिए ममता ने कई झूठ बोले हैं। उनकी सरकार की एक्सपायरी डेट नजदीक है।’

#May23WithTimesNow | BJP makes it Puja Vs Muharram.

UP CM @myogiadityanath says change the timing of Muharram but not Puja.

TIMES NOW’s @Tamal0401 with more details. pic.twitter.com/3RrSIkdlmV

— TIMES NOW (@TimesNow) May 15, 2019