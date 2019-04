Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। इस बीच खबर है कि आंध्र प्रदेश की नरसरावपेट लोकसभा सीट पर पोलिंग बूथ में ही तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआरसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे चले। काफी मशक्क्त के बाद सुरक्षाकर्मियों ने बल प्रयोग कर इन्हें खदेड़ा। इस दौरान पुतलपट्टू में भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में एक शख्स की मौत की खबर है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं।

Dramatic visuals from Narsaraopeta in #AndhraPradesh. YSRCP and TDP cadre clashed inside the polling booth. Note how the helpless cop thinks blowing his whistle will help control the angry men. #LoksabhaElections2019 #AndhraPradeshElection2019 pic.twitter.com/86jEzDmgMb

— Paul Oommen (@Paul_Oommen) April 11, 2019