Lok Sabha Election 2019 के लिए चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने-अपने अंदाज और तौर-तरीकों से सभी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। इस मुहिम में कई चर्चित हस्तियों की भी मदद ली जा रही है। टीवी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ में भी मोदी सरकार का प्रचार करते दिखाया गया है। टीवी सीरियल में ही मोदी सरकार की कई योजनाओं से जुड़े डायलॉग्स देखने को मिले। इसे लेकर ट्विटर यूजर्स ने भी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

स्वच्छता अभियान का जिक्रः सीरियल के पात्र मनमोहन तिवारी साथी कलाकारों टीका-मलखान से कहते हैं, ‘ये तुम्हारे मन की गंदगी है जो सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। शर्म करो एक वो आदमी है जो दिनभर देश में अखंडता और स्वच्छता की बात करता है और दूसरी तरफ तुम हो जिन्होंने पूरे कानपुर शहर को गंदगी का गोदाम बना रखा है। ये क्या रायता फैला रखा है? जब कुछ साल पहले स्वच्छता अभियान की बात चली थी तब जागरूकता की कमी से यह अभियान ठप पड़ गया था। लेकिन आज एक कर्मठ नेता की वजह से यह अभियान फिर से एक्टिव हो गया है। तुम्हें पता है स्वच्छता अभियान के तहत नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है।’

Whenever Gobhi opens his mouth in an Election Rally #Neech pic.twitter.com/4pmKQHPi1a

उज्ज्वला योजना का भी प्रचारः इसी तरह गुरुवार (07 अप्रैल) को द‍िखाए गए एप‍िसोड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का जिक्र किया गया था। शो में मनमोहन तिवारी अपनी पत्नी से कहते हैं, ‘ये कोफ्ते तुमने गांव में चूल्हे पर बनाए होते तो स्वाद और बढ़ जाता।’ इस पर जवाब देते हुए अंगूरी भाभी कहती हैं, ‘वहां लकड़ी को जलाने से जो धुआं होता है वो बच्चों और महिलाओं की सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है।’

Thursday's episode used Swacch Bharat Abhiyan while Friday's episode used Ujjwala Scheme to sing praises of Modi. Pay attention to keywords "humare desh ki akhandta aur ekta ko khatra na pahuche", & "karmath, sushil, gyani, atulniya, purush" used to set the tone. pic.twitter.com/QjZ4fnwHPC

— Victim (Heath Ledger) Goberoi (@VictimGames) April 6, 2019