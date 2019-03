प्रियंका गांधी जा रही थीं अयोध्या, बीच रास्ते में महिलाओं के साथ जमीन पर बैठ लगाई चौपाल

Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। देश की सभी पार्टियों अपने-अपने खेमें की तरफ मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा है। वह कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी के तौर पर काम कर रही हैं। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। बुधवार को वह अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी। इसके बाद वह गुरुवार को अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची यहां से वह शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचेगीं और उसके बाद उनका रोड शो होना है।

प्रियंका गांधी की इस चुनावी यात्रा के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला।दरअसल, आयोध्या के लिए जा रही प्रियंका गांधी ने अयोध्या के रास्ते में पड़ने वाले कुमारगंज में महिलाओं के संग चौपाल लगाई। यहां उन्होंने महिलाओें से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, ‘मैंने लोगों से पूछा कि क्या पीएम वाराणसी के गांवों का दौरा करते हैं, तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि वह वाराणसी नहीं आते हैं। मुझे अचरज हुआ क्योंकि उनका प्रचार ऐसा है कि मुझे लगा कि वहां कुछ काम कर रहे होंगे। उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया और सभी को गले लगाया, लेकिन पीएम के पास अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को गले लगाने का समय नहीं है।

Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) Priyanka Gandhi Vadra interacts with locals during a ‘chaupal’ in Kumarganj. She is on her way to Ayodhya. pic.twitter.com/83Xy1fu0FF

— ANI UP (@ANINewsUP) March 29, 2019