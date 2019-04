Lok Sabha Election 2019 के लिए गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो पर निकलीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गांधी-नेहरू परिवार पर पीएम के बयानों का जिक्र करते हुए कहा, ‘मोदी जी की एक सनक है मेरे परिवार के साथ।’ लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गईं प्रियंका ने अपने रोड शो में एक बार फिर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर तंज कसा।

पीएम पर यूं बरसीं प्रियंका गांधीः गाजियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, ‘मोदीजी की एक सनक है मेरे परिवार के साथ। नेहरू जी ने किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। अरे मैं पूछती हूं मोदी जी आपने क्या किया।’ इसके बाद प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को निशाने पर लिया।

#WATCH Congress General Secretary for UP East, Priyanka Gandhi Vadra, speaks on PM Modi, says "…dunia bhar ghoom aaye hain. Japan gaye wahan gale lage, Pakistan gaye wahan Biryani khaayi, China gaye wahan gale lage. Lekin Varanasi ke ek gareeb parivaar se gale lagte dekha hai?" pic.twitter.com/k7ntq4zYy4

— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2019