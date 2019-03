Lok Sabha Election 2019 की जंग अब चरम पर है और सियासी गलियारों में हलचल भी तेज होती जा रही है। बिहार में लालू परिवार में एक बार फिर घमासान की खबर आई है। लंबे समय से परिवार से नाराज चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर एक पोस्ट में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में अपने करीबी लोगों पर तंज भी कसा है।

Bihar: Tej Pratap Yadav tweets that he has resigned as Chief of RJD's Student Wing pic.twitter.com/rNN6mvrf0p

— ANI (@ANI) March 28, 2019