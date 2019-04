Lok Sabha Election 2019 के लिए चौथे चरण के मतदान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इस बार वोटिंग के दौरान वोटर की उंगली पर जो स्याही लगाई जा रही है उसे नेल पॉलिश रिमूवर से बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। सोमवार (29 अप्रैल) को दक्षिण मुंबई संसदीय क्षेत्र में वोट देने के बाद संजय झा ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए यह बड़ा दावा किया।

वीडियो में क्या बोले कांग्रेस नेताः झा ने अपनी अंगुली पर प्रयोग करने के बाद ट्वीट किए वीडियो में कहा, ‘मतदान करने के बाद जब मैं आया तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से सुना कि उंगली पर लगी स्याही को आसानी से मिटाया जा सकता है। मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने अपनी उंगली पर लगी स्याही को नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर हटाने की कोशिश की। बड़ी आसानी से मेरी उंगली साफ हो गई। आप देख सकते हैं इस पर कोई भी निशान नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं बड़ी आसानी से स्याही को हटा दिया। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इस संबंध में अपना पक्ष रखना चाहिए।’

National Hindi News, 29 April 2019 LIVE Updates: दिनभर की अहम खबरों के लिए क्लिक करें

Dear ⁦@ECISVEEP⁩ : My ink vanished fairly easily. And I am not the only one. pic.twitter.com/OTl1PZEfMI

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) April 29, 2019