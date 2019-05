Lok Sabha Election 2019 की जंग में अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमले तेज हो गए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘भ्रष्टाचारी नंबर 1’ कहा था, अब शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी के तेजिंदर पाल बग्गा ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने राजीव गांधी को सबसे बड़ा ‘मॉब लिंचर’ कह डाला। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए ये नए बयान दिए हैं।

बग्गा ने लगवा दिए पोस्टरः कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देने के लिए चर्चित बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी राजीव गांधी को लेकर यही बात कही। उन्होंने बाकायदा पोस्टर लगवा दिए। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो पोस्टर शेयर किया उस पर दिवंगत राजीव गांधी की फोटो लगी है। फोटो के साथ लिखा है ‘राजीव गांधी, द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग’।

National Hindi News, 6 May 2019 LIVE Updates: दिनभर की अहम खबरों के लिए क्लिक करें

Rajiv Gandhi this is for you pic.twitter.com/BdNrk7Co9h

— Chowkidar Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) May 5, 2019