सोमवार (28 मई) को उत्तर प्रदेश के कैराना, महाराष्ट्र के पालघर, भंडारा गोंदिया और नालालैंड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव किया जा रहा है। सोमवार को चार लोकसभा सीटों समेत 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किया जा रहा है। कई हिस्सों से ईवीएम और वीवीपैट के खराब होने की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर इन्हें मॉक पोल के दौरान बदला गया है तो कहीं मतदान के दौरान भी इन्हें बदला गया है।

कई हिस्सों से ईवीएम के खराब होने की खबरें आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। कैराना लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) की प्रत्याशी तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाया है। तब्बसुम ने वोट डालने के बाद कहा कि मशीनों से हर जगह छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘हर जगह मशीनों से छेड़छाड़ की जा रही है। मुस्लिम और दलित के वर्चस्व वाले इलाकों से खराब मशीनें नहीं हटाई गई हैं। बीजेपी सोचती है कि ऐसा करके वे चुनाव जीत सकते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा।’

There are reports that in #Noorpur 140 EVMs are faulty, which is because they've been tampered, there are similar reports from #Kairana. They (BJP) want to avenge defeat in Phulpur & Gorakhpur, which is why they want to defeat us at any cost : Rajendra Chaudhary, Samajwadi Party pic.twitter.com/0FqfZEG8vl

