बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आरजेडी के विधायक द्वारा “बेचारा” कहने पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेताओं ने रविवार को इस मामले में पटना में प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने आरजेडी को दलित विरोधी करार दिया और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका।

बोध गया विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्हें बेचारा कहा था। सर्वजीत ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि बिहार की राजनीति में पासवान के योगदान को रेखांकित करते हुए पटना में प्रमुख जगहों पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए।

लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मंत्री सुमन कुमार पासवान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “विधानसभा में हमारी पार्टी के संस्थापक के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की मानसिकता दलित विरोधी और समाज विरोधी है।”

शून्य हो जाएगी आरजेडी- संजय कुमार

नीतीश सरकार में मंत्री संजय कुमार पासवान ने संबंधित विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार की वजह से ही आरजेडी विधानसभा में महज 25 सीटों पर सिमट गई और आने वाले दिनों में उसकी स्थिति शून्य हो जाएगी। उन्होंने यह भी मांग की कि आरजेडी विधायक सदन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा लोजपा (रामविलास) के विधायक सोमवार को विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बड़े दलित नेता थे रामविलास पासवान

रामविलास पासवान प्रमुख दलित नेता थे। वह पांच दशक के अपने राजनीतिक करियर के दौरान छह अलग-अलग प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री रहे।

रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोजपा की स्थापना की थी। 2021 में बंटवारा होने के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई, जिनमें से एक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का नेतृत्व पासवान के बेटे चिराग पासवान जबकि दूसरे धड़े राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस करते हैं।

