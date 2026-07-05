केतन की हत्या के बाद अग्रवाल परिवार अभी तक सदमे में ही था कि एक और दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का शनिवार रात पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। बताया जाता है की देवीचंद अग्रवाल को केतन की मौत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। केतन की मौत के बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी।

परिवार का कहना है कि देवीचंद अग्रवाल अपने पोते केतन को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। डॉक्टरों ने शनिवार रात 9:48 बजे देवीचंद अग्रवाल को मृत घोषित किया। केतन के दादा देवी चंद्र अग्रवाल 71 साल के थे।

केतन की मौत पर दिया था बयान

परिवार के अनुसार देवीचंद अपने पोते केतन अग्रवाल की मौत के बाद से ही काफी दुखी थे और इसके कारण उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। देवीचंद की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। परिवार के अनुसार केतन से देवीचंद अग्रवाल बहुत जुड़े हुए थे और उसकी मौत के बाद से ही बेहद दुखी थे। जब केतन की मौत हुई थी तब देवीचंद अग्रवाल ने मीडिया से भी बात की थी और रोते हुए कहा था कि हम उसके बिना कैसे जिंदा रहेंगे।

सिया-चेतन ने धक्का देने और पुलिस से बचने के लिए की थी प्रैक्टिस

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने हत्या की योजना को अंजाम देने की प्रैक्टिस की थी। पुलिस ने कहा कि यह प्रैक्टिस पुणे के लुल्ला नगर में एक क्लब के बगल में एक खुली जगह पर की गई थी। एक पुलिस टीम सिया को इस खुली जगह पर ले गई।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि सिया और चेतन ने अपराध करने के बाद पुलिस के जाल से बचने के तरीके खोजने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने कहा, “जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह साफ होता जा रहा है कि सिया और चेतन ने न केवल कथित साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई, बल्कि यह पक्का करने के लिए जानबूझकर कदम उठाए कि पुलिस इस घटना को हत्या के मामले के रूप में न पहचानें, अपराध को छिपाने और जांच को गलत दिशा में ले जाने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के तरीके अपनाए।”

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।