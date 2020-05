बोरी-बस्ते जैसे बच्चों को लाद प्रवासी दंपति लौट रहा था घर, पत्रकार ने पूछा हाल तो रोकर बोली महिला- भूखे बालक कैसे पालेंगे?

देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्यों में ना जाये इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं। इन मजदूरों के पास न तो अब कोई काम है ना ही खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में ये लोग अपने-अपने गांव वापस जाना चाहते हैं और इसके लिए के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने ऐसे ही एक प्रवासी दंपति का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वे अपने बच्चों को बोरी-बस्ते की तरह लाद कर घर लौट रहे हैं।

सीमा सील होने की वजह से दंपति को सीमा पार नहीं करने दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार ने इस दौरान प्रवासी दंपति से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आप लोग कहा की तरफ जा रहे हैं। इसपर महिला ने जवाब दिया कि वे लोग हरियाणा में मोहम्मदपुर जा रहे हैं। बरखा ने पुरुष से पूछा की आप जाना कहां चाहते थे। इसपर पुरुष ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली जा रहे थे।

How social distancing lost all its meaning for me out in the field when this migrant worker, Seema, broke down in my arms, after being turned away from the border the third day in row, in her attempt to get her children & her home. For more watch: https://t.co/DxNoT5Oc61 pic.twitter.com/QtSsUegNrb

— barkha dutt (@BDUTT) May 5, 2020