जल संकट: कहीं नाली के नजदीक का पानी पीने को मजबूर तो कहीं इंजीनियर की चप्पलों से पिटाई

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है देश के अलग-अलग हिस्सों से जल संकट से जुड़ी खबरें आ रही हैं। दंतेवाड़ा से खबर आ रही है कि यहां गांव में लोग जबरदस्त जल संकट झेल रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दंतेवाड़ा के एक गांव में हैंडपंप नहीं होने की वजह से लोग नाले के पास से पानी निकाल कर पीने को मजबूर हो गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पानी की काफी किल्लत है। खाना बनाने, पीने और दूसरी आधारभूत जरूरतों के लिए उन्हें यहीं से पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बारे मे जब इलाके के कलक्टर सौरभ कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को गंभीरता से देखा जाएगा और अगर वहां पानी की किल्लत है तो जल्द से जल्द गांव में हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में हैंडपंपों से साफ पानी आना भी एक बड़ी समस्या है। इसी साल फरवरी में खबर आई थी कि यहां के कुछ सुदूर गांवों में लगे हैंडपंपों से लाल रंग का पानी आ रहा है। छत्तीसगढ़ से सटे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी पानी की बड़ी समस्या है। खासकर गर्मी के दिनों में यहां लोग पानी के लिए या तो लंबी-लंबी कतारें लगाते हैं या फिर कई किलोमीटर का सफर कर पानी की व्यवस्था करते हैं। इधऱ जल संकट को लेकर ही राजस्थान के धौलपुर से भी एक खबर आई है। धौलपुर में पानी की सप्लाई की बड़ी समस्या है। कई दिनों से इस समस्या को झेल रही महिलाओं की सब्र का बाण टूट गया। जिसके बाद नाराज महिलाओं ने जल विभाग के कार्यकारी इंजीनियर की चप्पलों से पिटाई कर दी।

जानकारी के मुताबिक यहां नाराज महिलाएं अचानक जलदाय दफ्तर पहुंची और वहां बैठे सरकारी बाबू की पिटाई कर दी। महिलाओं ने पहले वहां के कार्यकारी इंजीनियर अशोक बैरवा से पानी की सप्लाई के बारे में सवाल पूछे, लेकिन संतोषजनक सवाल नहीं देने पर इंजीनियर के साथ महिलाओं की बहस शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद महिलाएं हाथों में चप्पल लेकर इंजीनियर पर टूट पड़ीं। इंजीनियर की इस पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बहराहल किसी तरह से इंजीनियर अशोक बैरवा को कार्यालय से निकाला गया।

#BREAKING Rajasthan: As water woes irk aam aadmi, outraged residents question babu, Executive Engg thrashed with slippers, an argument erupts over water supply pic.twitter.com/jzCiRoHT9z

— TIMES NOW (@TimesNow) May 22, 2018