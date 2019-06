बीजेपी सांसद मेनका गांधी अपने पशु प्रेम के लिए जानी जाती हैं, जिसकी झलक मंगलवार (25 जून) को एक बार फिर नजर आई। दरअसल, मेनका गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के एक गांव मालीपुर में थीं। इस दौरान भैंस का बछड़ा उनकी साड़ी चबाने लगा। मेनका गांधी ने बड़े ही प्यार से उसे हटाया और उसके लिए फल व पानी मंगाए। साथ ही, अपने हाथ से बछड़े को फल खिलाए।

बीजेपी सांसद ने खुद किया ट्वीट: दरअसल, इस घटना का वीडियो सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने खुद ट्वीट भी किया। इस वीडियो में भैंस का बछड़ा मेनका गांधी की साड़ी चबाता नजर आ रहा है। इस दौरान एक शख्स बीजेपी सांसद से कहता है कि आप बछड़े से दूर हो जाओ, वरना यह आपकी साड़ी चबा लेगा। मेनका गांधी ने बछड़े को देखते हुए कहा कि इसने तो साड़ी चबा ली है। साथ ही, बछड़े को दुलारते हुए वह बोलीं कि बेटा मेरी साड़ी मत चबाना।

बछड़े के लिए मंगाए फल व पानी: भैंस के बछड़े से साड़ी छुड़ाने के बाद मेनका गांधी ने उसके लिए पानी व फल मंगाए। इसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने हाथ से बछड़े को फल खिलाए। साथ ही, पानी भी पिलाया। बता दें कि मेनिका गांधी का पशु प्रेम पहले भी कई बार सामने आ चुका है।

Went to a village called Mallipur in Sultanpur and a little baby buffalo calf came up to me and started chewing my saree. Got water and fruit and fed the calf. pic.twitter.com/I9yjQZLAXA

— Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) June 25, 2019