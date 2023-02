Liquor Policy Case : शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया से सीबीआई करेगी पूछताछ, समझिए 10 पॉइंट्स में पूरा मामला

Liquor Policy Case : मनीष सिसोदिया के सुबह 11 बजे मध्य दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई के मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फोटो- एएनआई)

Liquor Policy Case : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दफ्तर जाएंगे। मनीष सिसोदिया के सुबह 11 बजे मध्य दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई के मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है। जानिए 10 पॉइंट्स में पूरा मामला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वह सीबीआई दफ्तर जाने से पहले दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक का दौरा करेंगे। आप नेताओं ने कहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मनीष सीसोदिया दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। उन्होने पहले व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि वह दिल्ली का बजट तैयारी कर रहे थे। मनीष सीसोदिया ने एक बयान में कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी के साथ “पूरा सहयोग” करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब बिक्री नीति लाने में उन पर और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल को करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। आप सरकार ने दावा किया था कि अगर नई नीति जारी रहती तो इसमें सुधार हो सकता था। भाजपा ने मनीष सीसोदिया और आम आदमी पार्टी पर कड़े आरोप लगाए थे। भाजपा ने कहा था कि दिल्ली सरकार और सिसोदिया द्वारा आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार किया गया था। सीबीआई ने शराब नीति मामले की चार्जशीट में सात अभियुक्तों को नामित किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। हाल ही में सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई भेजने के उपराज्यपाल के फैसले के पीछे केंद्र की भाजपा का हाथ है। उपराज्यपाल और आप के बीच मनमुटाव का सबसे ताजा उदाहरण तब था जब उच्चतम न्यायालय ने आप के इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि उपराज्यपाल द्वारा नामित दिल्ली के नागरिक निकाय के सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को वोट दिलाने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद भी सीबीआई समन भाजपा का तरीका था। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र, उपराज्यपाल के साथ प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आप के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।

