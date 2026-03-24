दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को एक 18 वर्षीय शख्स को कथित पाकिस्तानी लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह शख्स पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन तेहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का मुख्य संचालक था और उसका गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी से भी लिंक था। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए शख्स को ग्रेनेड अटैक और दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश भर में TTH-समर्थक भित्तिचित्र बनाने के लिए ट्रेंड किया जा रहा था।

डीसीपी स्पेशल सेल नारा चैत्नया ने कहा कि यह यूनिट पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी पर नजर रख रही थी, जिस पर भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। इस दौरान पता चला कि हरमनदीप सिंह उर्फ हरमन, भट्टी और उसके विदेश में मौजूद साथियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार संपर्क में था।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाले हरमन ने कथित तौर पर पंजाब के होशियारपुर के तलवारा में तीन जगहों पर TTH-समर्थक भित्तिचित्र बनाए थे। इसी साल फरवरी में भट्टी समेत अपने आकाओं से आदेश मिलने के बाद उसने ऐसा किया था। उसने बनाए गए TTH-समर्थक भित्तिचित्र का फोटो भी उनके साथ शेयर किया था।

डीसीपी ने कहा, “संदिग्ध गतिविधियों पर जानकारी इकट्ठा की गई और उसे गिरफ्तार किया गया।हरमन और उसके हैंडलर्स के बीच हुई आपत्तिजनक चैट्स वाला एक मोबाइल फोन उससे बरामद किया गया; इसके साथ ही, काले स्प्रे पेंट की एक बोतल भी मिली, जिसका इस्तेमाल उसने भित्तिचित्र (graffiti) बनाने के लिए किया था।”

हरमन ने दावा किया कि उसके साथी फरवरी माह में दिल्ली के उत्तर दिल्ली के कश्मीरी गेट कार शऊटऑउट में शामिल थे, जिसने वाहन सवार एक शख्स जख्मी हो गया था। इस शख्स ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील होने का दावा किया था। शूटआउट की जिम्मेदारी भट्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। एक अधिकारी ने बताया कि बिश्नोई के वकील ने भी पुलिस को भट्टी से कथित धमकियों के बारे में सूचित किया था।

अधिकारी ने आगे बताया, “जांच से पता चला कि यह कथित आतंकी मॉड्यूल एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को भर्ती कर रहे थे। भर्ती किए गए लोगों को शुरू में कम जोखिम वाले काम सौंपे जाते थे, जैसे कि रेकी करना, लॉजिस्टिक्स में मदद करना और दीवारों पर नारे लिखना (graffiti), ताकि उनकी विश्वसनीयता परखी जा सके और नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। एक बार जांच-परख पूरी हो जाने के बाद, उन्हें कथित तौर पर गंभीर हमले करने का काम सौंपा जाता था, जिसमें गोलीबारी और ग्रेनेड हमले शामिल थे,”

हरमन से पूछताछ में पता चला कि उसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह दीवारों पर नारे लिखने और नेटवर्क में और लोगों को भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। उसे कथित तौर पर रामपुर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले की योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया था, और यह भरोसा दिलाया गया था कि पंजाब से काम कर रहे बिचौलियों के जरिए ड्रोन की मदद से हथियार पहुंचाए जाएंगे।

अधिकारी ने कहा, “इस गिरफ्तारी से एक संभावित आतंकी हमले को टालने में मदद मिली है और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें विदेशी हैंडलर और स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए लोग शामिल हैं।”

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने एक युवक को कथित तौर पर ISIS की विचारधारा का प्रचार करने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सदस्यों की भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान हरीष अली के रूप में हुई है, जो बीडीएस सेकेंड ईयर का छात्र है। उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) को पिछले कुछ महीनों में संदिग्ध की गतिविधियों के बारे में मिली जानकारियों के आधार पर की गई। पूरी खबर पढ़ें…