मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह की प्रेस कांफ्रेंस में अचानक बिजली के गुल हो जाने से कुछ पलों के लिए वह असहज हो गए। ऊर्जा मंत्री का मंगलवार (21 अगस्त) को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस था। बता दें कि इस प्रेस कांफ्रेंस में वह राज्य सरकार की बिजली क्षेत्र में पिछले आठ महीनों में की गई उपलब्धियों एवं सौगातों पर चर्चा कर रहे थे तभी इस दौरान यह घटना घटी। । हालांकि, बिजली करीब एक मिनट के लिए ही गई थी लेकिन इस एक मिनट के बिजली गुल ने ऊर्जा मंत्री की सभा की किरकिरी हो गई।

ऊर्जा मंत्री के बिजली कटौती पर सफाईः प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बत्ती गुल होने पर प्रदेश में हो रही बार-बार बिजली कटौती की याद दिलाए जाने पर सिंह ने संवाददाताओं को कहा, ‘बिजली गई और आ भी तो गई। हो सकता है कि इसमें भी किसी की साजिश हो।’ उन्होंने कहा, ‘अगर कटौती हो रही होती तो एक मिनट में नहीं आती। एक मिनट के अंदर आ गई।’ वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि आप पता लगा लीजिए कि किसने यह बिजली काटी है, तो इस पर सिंह ने कहा, ‘मैंने साजिश का खुला आरोप नहीं लगाया है। मैंने कहा कि हो सकती है।’ हालांकि, बिजली गुल हो जाने के दौरान उन्होंने अंधेरे में ही अपनी प्रेस कांफ्रेंस जारी रखी थी।

#WATCH Madhya Pradesh: Power cut during press conference of State Energy Minister Priyavrat Singh at Congress Office in Bhopal pic.twitter.com/1Z6qjDSL78

— ANI (@ANI) August 20, 2019