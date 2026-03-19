उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अपनी पहली बैठक की बुधवार को अध्यक्षता करते हुए पूरे शहर में व्यापक अग्नि सुरक्षा अंकेक्षण (ऑडिट) के निर्देश दिए। ये निर्देश दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना के बाद दिए गए जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य विभागों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आवासीय इमारत में आज आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा की गई। ऐसी घटनाएं रोकने संबंधी कदमों को मजबूत करने के लिए इलाकों और संस्थानों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारियों के साथ शहरी जलभराव के मामले पर भी चर्चा की। उपराज्यपाल ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दिल्ली में उत्पन्न एलपीजी संकट की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की।

बाढ़ से निपटने की तैयारी

बैठक में डीडीएमए ने 21,000 करोड़ रुपए की ‘दिल्ली शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह योजना शहर की जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने और बाढ़ के जोखिम को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत प्रमुख नालों की सफाई और गाद निकालने के साथ-साथ अतिरिक्त वर्षा जल निकासी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए योजना के समय पर क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए

राजधानी के पालम क्षेत्र स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश देते हुए कहा कि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने संदेश में कहा कि इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि मृतक वयस्कों के परिजनों को 10 लाख रुपए, मृतक नाबालिगों के परिजनों को पांच लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को दो लाख रुपए की तात्कालिक सहायता दी जाएगी।

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दिल्ली के पालम में बुधवार को हुई घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा – दिल्ली के पालम में हुई यह घटना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं। संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से ठोस और तत्काल कदम उठाना बेहद आवश्यक है। पूरी खबर पढ़ें…