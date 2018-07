पंजाब के युवा ड्रग की चपेट में आकर किस कदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इसकी बानगी एक वीडियो में देखने को मिली। यहां एक ड्रग एडिक्ट युवक ने हेरोईन का सेवन किया और नशे में पटरी पर बैठ गया। सामने से ट्रेन आती देख उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए। युवक नशे में इस कदर धुत्त था कि पैर कटने के बाद उसने उठने की कोशिश की। जब वह ऐसा नहीं कर सका तो खुद से पैर उठाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। यह पहला मामला नहीं है। बल्कि इससे पहले भी एक इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ड्रग के नशे में युवक पटरी पार कर रहा था और अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया था।

Youth, who was under the influence of drugs, sits on a railway track as the train amputates his legs pic.twitter.com/q7X46C3dj6

