हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। लैंड स्लाइडिंग और नदियों के बहाव के चलते जबर्दस्त नुकसान हुआ है। बारिश के चलते इन्फ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस हो गया है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर लोग फंस गए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में उफनती हुई बह रही ब्यास नदी के तेज बहाव से पुल बीच में से टूट गया। राज्य में हुए हादसों पर एक नजर…

राज्य के बिलासपुर में नेशनल हाइवे 3 पर कैलोर क्षेत्र में शनिवार को एक ट्रक खाई में गिर गया। यहां ट्रक को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। वहीं मंडी के पार्किंग एरिया में जलजमाव से हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी शिमला में एक घर भरभराकर गिर गया, यहां एक शख्स के दबे होने की जानकारी मिली है।

Himachal Pradesh: Severe waterlogging at the parking area near Panchvaktra Temple in Mandi. pic.twitter.com/QbItXLDtgR

— ANI (@ANI) August 18, 2019