सिंगापुर से आज भारत लौटेंगे लालू यादव, भावुक विदाई पोस्ट में बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा- अब आप लोग पापा का ख्याल रखियेगा

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को भारत लौटेंगे। दिसंबर 2022 में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी।

सिंगापुर से आज भारत लौटेंगे लालू यादव (source- twitter/ @RohiniAcharya2)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ​करीब दो महीने बाद अपनी किडनी ट्रांसप्लान्ट करवा कर शनिवार (11 फरवरी) को सिंगापुर से भारत लौट रहे हैं। ऐसे में सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के समर्थकों से अपील की है कि जब भी कोई उनके पिता से मिलें, तो इस दौरान सावधानी जरूर बरतें। अब आप लोग पापा का ख्याल रखियेगा- Rohini Acharya ट्विटर पर रोहिणी ने शनिवार को लिखा कि चिकित्सकों ने लालू यादव को संभावित संंक्रमण से बचाने की बात की है और कहा है कि ज्यादा लोगों से उनका मिलना-जुलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने लिखा, “आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा को स्वस्थ्य कर आप सब के बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखियेगा। पापा से मिलते वक्त सावधानी बरतें एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, “पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है। मैं अपनी तरफ से आप सबों से यह कहना चाहती हूं कि भारत पहुंचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिलें तो, मिलते वक्त सावधानी बरतें। मिलने के समय मास्क लगाएं और उनके स्वास्थ्य का ख़्याल रखने में हमारी मदद करें।” रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर लगातार कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, “चिकित्सकों ने कहा है कि यदि किसी से मिलना भी है तो सबको मास्क पहन कर मिलना है। पापा भी जब किसी से मिले तो मास्क पहन लें। ऐसी डॉक्टरों ने सलाह दी है।” दिसंबर 2022 में हुई थी लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी पिता को दी थी। इस सफल ऑपरेशन के बाद से लालू सिंगापुर में रह रहे थे। 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में लालू यादव के किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था। किडनी के ऑपरेशन के दौरान लालू यादव का पूरा परिवार सिंगापुर में ही था।

