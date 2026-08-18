राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को सरकार पर छात्रों और युवाओं की लोकतांत्रिक मांगों को नजर अंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पेपर लीक, जर्जर शिक्षा व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

लालू यादव ने कहा कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने के बजाय प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं के खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है। लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हो।”

समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है।



लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में… — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 18, 2026

बता दें कि बिहार के सिवान में 25 जुलाई को कथित परीक्षा अनियमितताओं और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। पत्थरबाजी की खबरों के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस अशांति के दौरान एके-47 से फायरिंग की घटना भी सामने आई।

तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला था हमला

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में एग्जामिनेशन सिस्टम और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया।

यादव ने 19 अगस्त को राजभवन तक विरोध मार्च की घोषणा करते हुए पेपर लीक होने की बार-बार होने वाली समस्या और सिवान में हुई हालिया हिंसक घटना पर जोर दिया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। चाहे वह कक्षा 10 की परीक्षा हो, कक्षा 12 की परीक्षा हो या कोई भर्ती परीक्षा, पेपर हर बार लीक होता है और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया कभी नहीं हुई है।”

आरजेडी नेता ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य की स्थिति की और भी आलोचना करते हुए बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, “शिक्षा के मामले में बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। आपने सिवान में घटी घटना देखी ही होगी, वहां एके-47 से फायरिंग की गई। छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। फायरिंग का आदेश किसने दिया? इसे देखते हुए हमने 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च निकालने और राज्यपाल के सामने अपनी शिकायतें रखने का फैसला किया है।”

सिवान की घटना पर जाहिर किया असंतोष

सिवान घटना के बाद की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सरकार पर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “हम पहले भी डीजीपी से मिल चुके थे और हमने सरकार से पूछा था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया है, लेकिन एसपी को निलंबित नहीं किया गया है और न ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है।”

पार्टी की विशाल प्रदर्शन की योजना को दोहराते हुए यादव ने कहा, “19 तारीख को हम बिहार के छात्रों के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग करने के लिए राजभवन तक मार्च करेंगे।”

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आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। पटना में राज्य भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उपस्थित थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…