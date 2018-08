तीन नए गवर्नर की नियुक्ति: लालजी टंडन बने बिहार के राज्यपाल, सत्यपाल मलिक भेजे गए जम्मू-कश्मीर

केंद्र सरकार ने तीन नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनके अलावा कुछ राज्यपालों के राज्य बदले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का नया गवर्नर बनाया है। लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 2009 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद टंडन लखनऊ से 2009 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। बिहार के गवर्नर सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। वहां के राज्यपाल एनएन वोहरा का कार्यकाल पिछले महीने ही समाप्त हो गया था लेकिन उन्हें अगले आदेश तक पद पर बने रहने को कहा गया था। गौरतलब है कि जून में जम्‍मू कश्‍मीर सरकार के गिरने के बाद से वहां राज्‍यपाल शासन है। वोहरा को 26 अगस्‍त तक यानी अमरनाथ यात्रा के समाप्‍त होने तक पद पर बने रहने को कहा गया था।

बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। बेबी रानी मौर्या को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड का गवर्नर नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को बचे हुए कार्यकाल के लिए त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है जबकि तथागत रॉय को मेघालय और गंगा प्रसाद को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सिक्कम से पहले गंगा प्रसाद मेघालय के राज्‍यपाल थे।

बता दें कि लालजी टंडन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 15वीं लोकसभा में लखनऊ संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व संसद में किया था। मूल रूप से यूपी के ही रहने वाले हैं। बेबी रानी मौर्या भी भाजपा की नेता हैं और आगरा के बालूगंज की निवासी हैं। 2007 में उन्होंने एतमादपुर से विधान सभा चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाई थीं।

