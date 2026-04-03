दिल्ली सरकार ने 2008 में शुरू की गई ‘लाड़ली योजना’ को अब ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ के नाम से शुरू किया है। योजना की पात्रता की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने पुराने डेटा को भी डिजिटाइज करने की कवायद तेज कर दी है। योजना को स्कूली स्तर से आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा स्तर पर लागू कर दिया है जिससे बड़ी संख्या में दिल्ली की बालिकाओं को फायदा मिलेगा।

साथ ही आवेदकों को अब राशि का दावा करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा। वो घर बैठे ही ‘ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ पर आवेदन कर सकेंगे। एक अप्रैल से शुरू हुई ऑनलाइन प्रणाली के तहत 300 आवेदन भी किए जा चुके हैं।

दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक करीब 70 हजार सफल आवेदकों को उनकी राशि को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से खाते में हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर दिया है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि कुछ ऐसे आवेदकों के मामले भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने लाड़ली योजना में एक जिले से स्थानांतरित होकर दूसरे में जाने पर वहां भी योजना में आवेदन कर दिया था। नौवीं कक्षा में फेल होने वाले भी कई मामले सामने आए हैं। इस तरह के आवेदनों का भी निपटारा किया जा रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि छात्र आवेदक का योजना में किया गया आवेदन केवल एक ही जगह का स्वीकार किया जाएगा। नई लखपति बिटिया योजना में आवेदक की आईडी-आधार आधारित जारी करने की व्यवस्था की गई है। एक बार आईडी जारी होने के बाद वह उसके आधार पर ही अपनी पढ़ाई पूरी होने तक और बाद में राशि के लिए दावा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि छात्र आवेदक का योजना में किया गया आवेदन केवल एक ही जगह का स्वीकार किया जाएगा। नई लखपति बिटिया योजना में आवेदक की आईडी-आधार आधारित जारी करने की व्यवस्था की गई है। एक बार आईडी जारी होने के बाद वह उसके आधार पर ही अपनी पढ़ाई पूरी होने तक और बाद में राशि के लिए दावा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो मार्च सोमवार को दिल्ली सरकार की महिलाओं से संबंधित चार कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत किया। इन चार योजनाओं में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार शामिल हैं। इस दौरान मख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आइये जानते हैं कि सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना क्या है, इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें…