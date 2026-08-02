लद्दाख पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल एक वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ दर्ज की गई है।

पुलिस अफसरों के अनुसार, लेह थाने में मिली लिखित शिकायत के आधार पर योगेश परमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(डी), धारा 352 और धारा 353(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

इन धाराओं के तहत दो से तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया?

पुलिस अफसरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में गृह मंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, घृणास्पद और अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और आपसी सौहार्द्र के बिगड़ने का खतरा है।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और शिकायत मिलने के बाद लद्दाख पुलिस ने मामला दर्ज किया। चूंकि इस घटना का संबंध कर्नाटक के मैसूर शहर स्थित देवराजा थाने के अधिकार क्षेत्र से है इसलिए पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए इसे संबंधित थाने को भेज दिया है।

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