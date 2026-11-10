लद्दाख में छह नए जिलों के जुड़ने के बाद पहली बार लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) का चुनाव होने जा रहा है। लद्दाख की आठ निर्वाचित पहाड़ी विकास परिषदों के लिए चार दिसंबर को चुनाव होंगे।

इन चुनावों में कुल 1.87 लाख मतदाता अपने वोट डालेंगे। वे 100 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जो अगली LAHDC का गठन करेंगे। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने मंगलवार को लेह में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा हो चुका है और इस सप्ताह नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी।

आशीष कुंद्रा ने इसे लद्दाख में लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मौका बताते हुए कहा, “लोकतंत्र की व्यापक यात्रा और लोगों की ओर से उठाई गई मांगों के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें दिखाना चाहिए कि वे लोकतंत्र के पक्ष में हैं और यही उनकी इच्छा है।”

कुछ संगठन कर रहे चुनाव का विरोध

इस बीच, सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले के विरोध में मंगलवार को लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पूरी तरह बंद रहा। सोमवार को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने लद्दाख में कड़ाके की ठंड के दौरान LAHDC चुनाव कराने को लेकर चिंता जताई थी। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था।

आशीष कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख में स्कूल लगभग 10 दिसंबर तक खुले रहते हैं और मौसम भी मतदान के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि दो LAHDC की जगह आठ परिषदें बनने से नई निर्वाचित परिषदों के अधिकार किसी तरह कम हो जाएंगे।

इससे पहले छोटे जिलों में नई परिषदों के अधिकार कम किए जाने को लेकर भी चिंता जताई गई थी। आशीष कुंद्रा ने कहा, “LAHDC के अधिकार LAHDC अधिनियम में तय किए गए हैं और ये परिषदें पहले की तरह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती रहेंगी।”

आठ दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया

लद्दाख में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। ये चुनाव 21 नवंबर को होंगे। LAHDC चुनावों की अधिसूचना के मुताबिक, पूरी चुनाव प्रक्रिया आठ दिसंबर तक पूरी होनी है। हालांकि, नतीजों की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से चुनावों के बहिष्कार की अपील पर आशीष कुंद्रा ने कहा, “एक तरफ वे कहते हैं कि यहां नौकरशाही का शासन है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।”

मुख्य सचिव ने कहा, “मैं कारगिल और लेह के नेताओं से सिर्फ अपील कर सकता हूं कि वे चुनाव में हिस्सा लें और केंद्र सरकार को दिखाएं कि हां, हम लोकतंत्र चाहते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। इसी तरह हम लद्दाख में शीर्ष स्तर पर बनने वाली संस्था का गठन कर सकेंगे।”

चुनाव की तैयारियों के बारे में आशीष कुंद्रा ने बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि चार दिसंबर को मतदान केंद्रों में हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड के दौरान मतदाताओं को परेशानी न हो।

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