उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली पर निकलने वाले पारंपरिक ‘लाट साहब’ जुलूस और उसमें होने वाली ‘जूतामार होली’ को देखते हुए इस बार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जुलूस मार्ग में पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। साथ ही पिछले साल की तुलना में करीब डेढ़ गुना अधिक पुलिस बल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जुलूस में चार अपर पुलिस अधीक्षक, 13 क्षेत्राधिकारी, 310 उपनिरीक्षक, 1200 सिपाही और 500 होमगार्ड जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की चार-चार कंपनियां और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम भी मौजूद रहेगी। शहर में करीब आठ किलोमीटर के दायरे में निकलने वाले बड़े और छोटे ‘लाट साहब’ जुलूस की निगरानी के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
जुलूस मार्ग में आने वाली 48 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढका गया
पिछले साल हुए कुछ विवादों के मद्देनजर इस बार जुलूस में एक अतिरिक्त जोन बनाया गया है। बीते एक महीने से विभिन्न थानों और चौकियों पर शांति समिति की बैठकों के जरिए सभी समुदायों के लोगों से संवाद किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जुलूस के मार्ग में आने वाली 48 मस्जिदों और मजारों को प्लास्टिक तिरपाल से ढका गया है। इसके अलावा मार्ग से जुड़ी 148 गलियों को ब्लॉक कर बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि अचानक भीड़ न उमड़े। होलिका दहन स्थलों पर भी 103 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे।
‘लाट साहब’ जुलूस की परंपरा 18वीं सदी से जुड़ी है
स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ विकास खुराना ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया, ‘लाट साहब’ जुलूस की परंपरा 18वीं सदी से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि नवाब अब्दुल्ला खान 1728 में फर्रुखाबाद से लौटे तो संयोग से उस दिन होली थी। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने उनके साथ होली खेली और शहर का भ्रमण किया तभी से यह परंपरा शुरू हुई। डॉ. खुराना ने बताया कि 1990 में इस जुलूस को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी लेकिन अदालत ने इसे पुरानी परंपरा मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।
‘लाट साहब’ पर जूते-चप्पल बरसाने की परंपरा
1859 में अंग्रेजों के दोबारा कब्जे के बाद जिला प्रशासन ने जुलूस के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। आजादी के बाद इसे लंबे समय तक ‘नवाब साहब का जुलूस’ कहा जाता रहा लेकिन 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी कपिल देव ने इसका नाम बदलकर ‘लाट साहब का जुलूस’ कर दिया।
समय के साथ जुलूस का स्वरूप बदला और ‘लाट साहब’ पर जूते-चप्पल बरसाने की परंपरा शुरू हुई। होली के दिन एक व्यक्ति को ‘लाट साहब’ बनाया जाता है जिसे भैंसा गाड़ी पर तख्त रखकर बैठाया जाता है। जुलूस फूलमती देवी मंदिर से शुरू होकर कोतवाली पहुंचता है, जहां ‘लाट साहब’ कोतवाल से सालभर के अपराधों का हिसाब मांगते हैं। इसके बाद जुलूस शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमता है और हजारों लोग ‘लाट साहब की जय’ के नारे लगाते हुए जूते-चप्पल फेंकते हैं।
जुलूस को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का सहयोग मिलता है
जुलूस को शहर के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का सहयोग मिलता है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने पीटीआई-भाषा से कहा कि यह सदियों पुरानी परंपरा है और इस बार भी जुलूस सौहार्दपूर्ण माहौल में निकलेगा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान ने कहा कि प्रशासन द्वारा मस्जिदों और मजारों को ढकना एहतियाती कदम है लेकिन दोनों समुदायों के बीच आपसी सम्मान की भावना भी उतनी ही मजबूत है। उन्होंने बताया कि जब पहले होली शुक्रवार को पड़ी तब जुमे की नमाज देरी से अदा की गई ताकि हिंदू समुदाय समय पर होली मना सके।
सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिकित्सक डॉ. नमिता सिंह ने कहा कि महिलाएं भी उत्साह के साथ जुलूस में भाग लेती हैं और फूलों की बारिश करती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने कहा कि शहीदों के इस शहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम है और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं।
