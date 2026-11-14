जहां ज्यादातर राजनेताओं पर सेक्युलरिज्म की सिर्फ बातें करने का आरोप लगता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सात बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपनी सेक्युलर पहचना को मजबूत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने चुरू में एक जनसभा के दौरान इस्लाम का पहला कलमा पढ़ा।

इस दौरान राठौड़ ने कहा, “मुझे केवल एक बात कहनी है- खुदा एक है, भगवान एक है।”

राठौड़ इस सप्ताह की शुरुआत में चूरू जिले के पीथीसर गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा उनकी बहू कनिका सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी, जो चूरू जिला परिषद चुनाव में वार्ड संख्या 23 से चुनाव लड़ रही हैं। सभा को संबोधित करते हुए राठौड़ ने इस्लाम का पहला कलमा पढ़ा- “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।” इसका अर्थ है- “अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है और मोम्मद अल्लाह के रसूल हैं।” कलमा पढ़ने के दौरान सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया।

इसके बाद राठौड़ ने महात्मा गांधी के प्रसिद्ध प्रार्थना भजन की पंक्तियां सुनाईं और फिर हिंदी में एक भक्ति दोहा पढ़ा- “ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। जात-पात पूछे ना कोई, हरे को भजे सो हरि का होई।” इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए। जो भी ईश्वर की आराधना करता है, वह उसी का है।लराठौड़ ने अंत में कहा कि इसलिए हम सब एक हैं और हमारी नसों में बहने वाला खून भी एक ही है।

भाजपा नेता ने कहा कि इतने सालों की पब्लिक लाइफ में हैं, उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। मतलब कोई गलत काम या बेईमानी का आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए कोई अफसोस नहीं है कि आज तक, मैंने सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत बिखेरी है, कभी नफरत नहीं फैलाई। इससे पहले, एक दूसरी मीटिंग में, कनिका सिंह ने भी लोगों को अस्सलामलाईकुम कहकर बधाई दी थी।

इन कमेंट्स को लोकल वोटर्स को टारगेट करके किया गया माना जा रहा है, जिनमें कायमखानी मुसलमान शामिल हैं। राजस्थान के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का चौथा और आखिरी फेज शनिवार को 25 जिलों में होगा।

राठौड़ के कमेंट्स पर जवाब देते हुए राज्य भाजपा प्रेसिडेंट मदन राठौड़ ने कहा, “यह कलमा नहीं है। कलमा एक अलग चीज है। लोग नहीं जानते, इसलिए वे कलमा शब्द का इस्तेमाल कर रहे है। मैं कलमा जानता हूं और हर शब्द जानता हूं। यह बिल्कुल भी कलमा नहीं था। और मैं यह नहीं कह सकता कि राजेंद्र जी को कलमा याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है, और हर शब्द।”

कनिका के ग्रीटिंग का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “दूसरी बात, अगर कोई आपको नमस्कार कहता है और आप भी नमस्कार या नमस्ते कहते हैं, तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। (इसी तरह) अगर सलाम वाले गुम सलाम कहा जाता है, तो उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। यह सब जानते हैं, यहां कुछ नहीं है। कनिका के अलावा उनके पति और राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ भी चूरू जिला परिषद के वार्ड 39 से चुनाव लड़ रहे हैं।

इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि RSS और BJP की सोच समाज को बांटने की है, लेकिन वोट के लिए वे अब महात्मा गांधी का भजन गा रहे हैं। और लोकसभा या विधानसभा में वे किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट को टिकट भी नहीं देते हैं। लोग अब उनके इरादे जानते हैं और गुमराह नहीं होने वाले हैं। वे समाज को बांटने वाली इस सोच के खिलाफ वोट करेंगे।

राजेंद्र राठौड़ कौन हैं?

1990 से 2023 के बीच, राठौड़ ने लगातार सात विधायक का चुनाव जीता। उनकी पहली विधानसभा जीत 1990 में चूरू से जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर हुई, और फिर 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 में BJP उम्मीदवार के तौर पर। 2008 को छोड़कर, जब उन्होंने चूरू के तारानगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, उनकी बाकी जीतें चूरू से ही हुईं।

पार्टी के पुराने नेता और वसुंधरा राजे के कार्यकाल (2013-18) में एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री के तौर पर लगभग उनके दाहिने हाथ रहे राठौर को 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री सीट के लिए एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि, जब वह 2023 में एंटी-इनकंबेंसी की खबरों के बीच और तारानगर में अपने जाट पार्टी साथी और दोस्त हरलाल सहारन से फायदा उठाने की उम्मीद में फिर से तारानगर चले गए, तो राठौड़ हार गए, क्योंकि मुकाबला जाति के आधार पर तेजी से बंट गया था। यह असल में जाट बनाम राजपूत मुकाबला बन गया, जिसमें कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया, जो एक जाट हैं, चुनाव जीत गए। इस बीच, सहारन राठौड़ की पारंपरिक चुरू सीट से जीतने में कामयाब रहे।

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