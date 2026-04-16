आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना मंत्रालयम मंडल के चिलकलाडोना के पास उस समय हुई, जब एक वाहन की टक्कर एक लॉरी से हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में करीब 10 से 12 लोग घायल भी हुए हैं।

घायलों को तुरंत एम्मिगनूर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कर्नाटक के चिकमंगलूर क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं के रूप में हुई है। फिलहाल, मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया है और मृतकों व घायलों के लिए मुआवजे का एलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा – आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

Kurnool road accident | PMO announces ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF to the next of kin of each deceased and Rs 50,000 to the injured pic.twitter.com/MHna9eqQf0 — ANI (@ANI) April 16, 2026

गौरतलब है कि मंगलवार देर रात पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भी भीषण सड़क हादसा हुआ था। आनंदपुर साहिब से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक बस पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पलट गई, जिससे उसमें सवार आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब दस बजे बस्सी पठाना के मौरिंडा-चुन्नी रोड क्षेत्र में हिम्मतपुरा के पास हुई।

बस में सवार सभी श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब के मेन माजरी के निवासी थे और वैसाखी के अवसर पर रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब से मत्था टेकने के बाद लौट रहे थे। फतेहगढ़ साहिब के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शुभम अग्रवाल ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन में कुछ खराबी आ गई होगी। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे।

फतेहगढ़ साहिब के पुलिस उपाधीक्षक राज कुमार ने बताया कि पहले इस घटना में एक महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21 लोग घायल हो गए थे। लेकिन बाद में दो अन्य घायलों ने चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और मोहाली के फेज 6 स्थित एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

दुर्घटना के बाद कई स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों में मदद की। बस्सी पठाना के विधायक रूपिंदर सिंह मंगलवार रात घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने कहा कि सभी श्रद्धालु मेन माजरी गांव के थे।

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