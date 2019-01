प्रयागराज से कुमार संभव जैन: 15 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ की शुरूआत हो रही है। ऐसे में एक दिन पहले ही कुंभ के एक डेरे में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हादसा सेक्टर-17 में हुआ है। आग दिगम्बर आखाड़े के डेरे में लगी है वहीं हवा की वजह से आग दूसरे डेरों में भी तेजी से फैल रही है। बता दें कि मौके पर चार दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। जो आग बुझाने का काम तेजी से कर रही हैं। वहीं आग की वजह सिलेंडर फटने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं आई है।

इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करीब 12.30 बजे प्रसाद का वितरण हो रहा था, तभी सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई। हालांकि कुछ साधु-संतों का कहना था कि साधु-संतों द्वारा जलाए गए दीपक की वजह से टेंट में आग लगी है। फ़िलहाल मामले की जांच की जा रही है।

#WATCH Fire fighting operations underway at a camp of Digambar Akhada at #KumbhMela in Prayagraj after a cylinder blast. No loss of life or injuries reported. pic.twitter.com/qcbh8IPl5Y

— ANI UP (@ANINewsUP) January 14, 2019