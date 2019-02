कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के रुकने के लिए बनाए गए टेंट में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक ये आग कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर17 के टेंट में लगी है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में ये तीसरा बड़ा हादसा है।

दो टेंट में लगी आग: एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुंभ के दो टेंट में आग लगी है। हालांकि जल्द ही उस आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक घटना में किसी के भी घायल होने या नुक्सान की खबर सामने नहीं आई है।

पहले भी हो चुकी हैं आगजनी: गौरतलब है कि कुंभ में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। बता दें कि 15 जनवरी से शुरू हुए कुंभ में करीब 3-4 बार आग लग चुकी है। जहां पहली घटना शाही स्नान से एक दिन पहले 14 जनवरी को हुई थी। जब दिगंबर अनी अखाड़े में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। तो वहीं इसके बाद 16 जनवरी को भी आगजनी की घटना सामने आई थी। जिसमें स्वामी वासुदेवानंद के शिविर में आग तब लग गई थी जब शिविर में भंडारा चल रहा था। वहीं तीसरी घटना 19 जनवरी को हुई जब सेक्टर-13 के प्रयागवालसभा पंडाल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी।

Prayagraj: Fire had broken out in two tents at #KumbhMela2019 earlier today. It was later brought under control. No injuries/casualties have been reported. pic.twitter.com/R4MgA4oY00

