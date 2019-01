आज (गुरुवार) प्रयागराज में आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अक्षयवट को खोल दिया गया। बता दें इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे हैं। योगी ने खुद भी अक्षयवट की परिक्रमा की। इसके साथ ही श्रीपंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई भी निकाली जाएगी। वहीं राज्यपाल सांस्कृतिक ग्राम, ग्राम कला का उद्घाटन करेंगे। बता दें प्रयागराज पहुंचे योगी ने खुशरोबाग प्रयागराज में पुनरोद्धार कार्यों का उद्घाटन भी किया।

सरस्वती कूप के दर्शन: बता दें आज अपने दौरे में सीएम योगी सरस्वती कूप के भी दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो सरस्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी हिस्सा लेंगे। यहां वो सेना के पुजारी के साथ पूजा पाठ भी कराएंगे। वहीं योगी कूप में कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा योगी अरैल क्षेत्र स्थित त्रिवेणी पुष्प जाएंगे। जहां वो संस्कृति विभाग के चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी करेंगे।

A historic day for nation !

Hon’ble CM UP Sri Yogi Adityanath inaugurates the #Akshayvat at #Kumbh for public access and darshan. #YogiInKumbh #KumbhMelaPolice#SurakshitKumbh pic.twitter.com/3q8xfDU2AE

