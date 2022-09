Ruckus in Congress over Hooda meeting with Ghulam Nabi Azad: गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ कर चले जाने के बाद भी कांग्रेस नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रस में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हूडा के खिलाफ गुलाम नबी आजाद से मुलाकात को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कुमारी शैलजा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) प्रभारी के पास इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा ने एआईसीसी हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को एक पत्र लिखा है कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे मुलाकात की है। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने इस बात की भी मांग की है कि पूर्व सीएम को इस मुलाकात के बारे में स्पष्टीकरण भी देना होगा। कुमारी शैलजा की इस शिकायत के बाद विवेक बंसल ने उनके पत्र को संज्ञान में लिया है और वो इसे पार्टी के आलाकमान को भेजेंगे।

G-23 गुट के 3 नेताओं ने की आजाद से मुलाकात

कुमारी शैलजा ने अपने पत्र में कहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। इसके पहले मंगलवार को तीन G-23 गुट के असंतुष्ट तीन नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण शामिल थे जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं की बैठक पार्टी के कुछ नेताओं के साथ अच्छी नहीं रही, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने उन पर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का भी आरोप लगाया है।

Jammu and Kashmir से नई पार्टी का ऐलान करेंगे आजाद

26 अगस्त को पार्टी से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद के 4 सितंबर को जम्मू पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से शुरू होने वाली एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ अपने पांच दशक के जुड़ाव को पूरी तरह से नष्ट करार देते हुए समाप्त कर दिया और राहुल गांधी पर इसके पूरे सलाहकार तंत्र को ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई।

शैलजा और हुड्डा के बीच है पुरानी रंजिश

हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूडा और पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बीच की तनातनी के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। दोनों के बीच ये तकरार काफी पुरानी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को हार के बाद से दोनों के बीच की तल्खी जगजाहिर हो चुकी थी यहीं से दोनों नेताओं के बीच मतभेद हो गए। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में हार के बाद शैलजा ने खुलकर हुड्डा पर हमला बोला था और कहा था कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बाद से कुमारी शैलजा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती हैं जहां पर हुड्डा को घेरा जा सके। दोनों के बीच रिश्ते और ज्यादा तब तल्ख हो गए जब हरियाणा कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा से लेकर हुड्डा के करीबी उदयभान को सौंप दी गई।