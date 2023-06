3 Idiots में आमिर ने अस्पताल में घुसाई थी स्कूटी, अब वकील ने भी कोटा में ऐसा किया, कारण जान होंगे हैरान

राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर वकील ने अपनी स्कूटी को सीधे अस्पताल के अंदर घुसा दिया।

कोटा में अस्पताल में घुसी स्कूटी (सोशल मीडिया)

राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर वकील ने अपनी स्कूटी को सीधे अस्पताल के अंदर घुसा दिया। असल में वकील के बेटे के पैर में फ्रैक्चर था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन अस्पताल पहुंच पता चला कि वहां कोई व्हीलचेयर ही नहीं थी। इसी वजह से नाराज होकर पिता ने सीधे अपनी स्कूटी ही अस्पताल में घुसा दी और फिर उसी स्कूटी को लिफ्ट से तीसरे फ्लोर तक ले गए। क्यों हुआ बड़ा वाला बवाल? वकील का नाम मनोज जैन बताया जा रहा है जो अपने जख्मी बेटे को कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि मनोज ने अस्पताल प्रशासन से व्हीलचेयर की मांग की थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे अपनी स्कूटी लेकर ही चले गए। उन्होंने तीसरे फ्लोर पर हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना था। लेकिन तीसरे फ्लोर पर अस्पताल के वॉर्ड इनचार्ज ने उन्हें रोक दिया, उनकी स्कूटी की चाबी भी निकाल ली। इस वजह से जमकर बवाल हुआ, कहासुनी हुई और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। Also Read कुएं में कूद कर जान दे दूंगा लेकिन कांग्रेस ज्वॉइन नहीं करूंगा: नितिन गडकरी आमिर की 3 Idiots याद है? अभी के लिए अस्तपताल कह रहा है कि करीब 3000 व्हीलचेयर की कमी है लेकिन जल्द ही इसे दूर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मनोज जैन का कहना है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उन्हें उनके बेटे को दिखाना था और कोई व्हीलचेयर नहीं थी, ऐसे में स्कूटी लेकर ही अंदर जाना पड़ा। अभी के लिए मामले को सुलझा दिया गया है और विवाद ठंडा पड़ गया है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि लोगों ने आमिर खान की फिल्म 3 Idiots में भी ऐसा सीन देखा था जब स्कूटी को अस्पताल में घुसा दिया गया था। अब जब वैसे ही कुछ कोटा में देखने को मिला है, तो सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बन गया है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram