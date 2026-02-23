Kolkata Crime News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर शनिवार रात 20 वर्षीय युवती के साथ उसके दोस्त ने चलती कार के अंदर छेड़खानी और मारपीट की। वहीं, अभद्रता के बाद उसे चलती कार से फेंककर भाग गया। घटना राजधानी के बेहाला में डायमंड हार्बर रोड पर हुई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 18 साल का आरोपी पहले तो मौके पर से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस की एक टीम ने 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक कार का पीछा करके उसे रोक लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार जब्त कर ली और आरोपी अर्णब शॉ को गिरफ्तार कर लिया।

बकौल युवती यह घटना शाम करीब 5.30 बजे शुरू हुई जब हरिदेवपुर के राजा राम मोहन रॉय रोड (ईस्ट) निवासी अर्णब ने उसे पिक किया और कार में किसी बात को लेकर उनकी बहस होने लगी। उसने आरोप लगाया जल्दी ही बात बढ़ गई चलती कार के अंदर मारपीट शुरू हो गई।

कार से बाहर फेंक दिया गया

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि जब वह डायमंड हार्बर रोड पर बागिर खाल और बेहाला चौरास्ता के बीच जा रही थी, तो अर्णब ने उसे गलत तरीके से कार के अंदर बंद कर लिया। उसने कहा कि उसने मुक्के और लात मारे, उसकी बेइज्जती करने के इरादे से उसे गंदी-गंदी गालियां दीं और उसे बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी।

युवती ने आगे आरोप लगाया कि लड़ाई झगड़े के बाद उसे बेहाला चौरास्ता पर कार से बाहर फेंक दिया गया, जो शाम के पीक आवर्स में सड़क का एक बिजी हिस्सा है।

आरोपी को सशर्त जमानत

पुलिस को यह घटना रात करीब 8 बजे पता चली जब एक ट्रैफिक सार्जेंट ने युवकी को देखा। उसने तुरंत दूसरे अधिकारियों को बताया जिन्होंने डायमंड हार्बर रोड और बनमाली नस्कर रोड के क्रॉसिंग पर गाड़ी को रोक लिया। पुलिस ने शॉ को गिरफ्तार कर लिया, जो गाड़ी चला रहा था, और कार को जब्त कर लिया और फिर बेहाला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

थोड़ी देर बाद, युवती अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची, और उसके पिता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शॉ को रविवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे कई शर्तों पर जमानत मिल गई।