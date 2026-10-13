West Bengal News: सड़कों और चौराहों से लेकर फ्लाईओवर और पुलों तक, कोलकाता इस पूजा के दौरान हर रंग और रंग से सज रहा है। काली तारकोल की सड़कें अब इंद्रधनुष की तरह दिख रही हैं। इनमें लाल, गुलाबी, पीली और ऑरेंज रंग की गलियां हैं, वहीं शहर के व्यस्त चौराहे फूलों की आकृतियों में तब्दील हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार राजधानी को सुंदर बनाने में जुटी है। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल को रविवार को व्यस्त पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर अल्पना करते हुए देखा गया, जो चावल के आटे से फर्श और दीवारों को रंगने की पारंपरिक कला है। पॉल ने पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर अल्पना करने के बाद कहा, “यह प्रेम और भाईचारे का मार्ग दर्शाता है। यह लोगों के हम पर विश्वास को दर्शाता है, जिन्होंने हमें भारी जनादेश देकर सत्ता में लाया है।”

स्ट्रीट चौराहों को भी सजाएंगे- अग्निमित्रा पॉल

पार्क सर्कस कनेक्टर के नीचे की कलाकृति सौंदर्यीकरण अभियान के प्रमुख तत्वों में से एक है। इसमें गरियाहाट पुल और गरिया मोड़ जंक्शन भी शामिल हैं। पॉल ने बताया कि रेड रोड पर भी इसी तरह का काम किया गया है, जबकि हुगली नदी के किनारे स्थित घाटों को भी त्योहार से पहले सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अगर समय मिला तो हम राशबेहारी और पार्क स्ट्रीट चौराहों को भी सजाएंगे।”

बीजेपी सरकार की यह पहली दुर्गा पूजा है और इसे भव्य और रंगीन बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दस दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव से पहले महालया के अवसर पर, सरकार ने प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पूजा के आगमन के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें आतिशबाजी, लेजर शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं।

ये लोग जनता के कर के पैसे से नाटक कर रहे हैं- राज्य कांग्रेस प्रमुख

हालांकि, विपक्षी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट सरकार के सौंदर्यीकरण अभियान से खुश नहीं हैं। वे इसे टैक्स देने वालों के पैसे की बर्बादी और गलत प्राथमिकताओं का नतीजा बता रहे हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुभंकर सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “ये लोग जनता के कर के पैसे से नाटक कर रहे हैं। इसे रोकना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “एक मंत्री का काम सेवाएं प्रदान करना और शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाना होता है। यह नाटक राज्य और देश को बर्बाद कर देगा।”

क्या यह बीजेपी के अपने पैसे से हो रहा है- सीपीआईएम नेता

सीपीआईएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने इसे बीजेपी सरकार की गलत प्राथमिकता बताया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “क्या यह बीजेपी के अपने पैसे से हो रहा है या टैक्सपेयर्स के पैसे से? क्या उन्हें कहीं और से धनराशि मिल रही है? यदि करदाताओं का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो वह शिक्षा और रोजगार के लिए होना चाहिए। यही प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।”

तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और पार्टी प्रवक्ता प्रदीपता मुखर्जी दोनों ने ही फोन का जवाब नहीं दिया। पिछली टीएमसी सरकार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे शहर को नीले रंग में रंग दिया था। सभी सरकारी इमारतें, फ्लाईओवर, सड़क किनारे की रेलिंग और यहां तक ​​कि टैक्सियां भी हल्के नीले रंग से रंगी गई थीं। दरअसल, ममता ने कोलकाता को लंदन में बदलने का संकल्प लिया था, जिस पर उनके विरोधियों ने खूब मजाक उड़ाया था।

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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों जोरों पर चल रही हैं, इसी बीच सिलीगुड़ी में सैकड़ों ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लोगों से कहा गया कि वे दुर्गा पूजा में बिरयानी खाएं और पूजन सामग्री केवल हिंदू व्यापारियों से ही खरीदें। इन पोस्टरों ने एक बार फिर राज्य में त्योहारों के मौसम में बंगालियों द्वारा मांसाहारी भोजन करने के मुद्दे पर बहस छेड़ दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…