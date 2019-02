12 फरवरी से पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षाएं जारी हैं। वहीं परीक्षाओं के बीच लगातार एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिर से पश्चिम बंगाल के माध्यमिक परीक्षा के प्रश्नपत्र छटवें दिन (19 फरवरी) भी सोशल मीडिया पर लीक होने की खबर सामने आई। परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र आ गए जो शेयर किए जाने लगे। बता दें कि पिछले पांच दिनों से ये सिलसिला जारी है। ऐसे में हाल ही में शारीरिक विज्ञान के प्रश्नपत्र की फोटो भी व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

सीपीएम विधायक ने किया ट्वीट: पेपर लीक मुद्दे पर सीपीएम विधायक सुजान चक्रवर्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा की लगातार छटवें दिन माध्यमिक परीक्षा का पेपर लीक हुए है। पश्चिम बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत खराब स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यही नहीं इसके साथ ही सुजान चक्रवर्ती ने ट्विटर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा, ‘बड़ी- बड़ी बातें बंद कीजिए, शर्म कीजिए’।

For 6 consecutive days #question leaked in Madhyamik examination. Never happened in #WB. A devastating situation. A destroyed education scenario. War against educated youth. Stop tall talks. Feel ashamed @MamataOfficial. pic.twitter.com/TSWwnG8C9k

