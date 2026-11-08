कोलकाता पुलिस ने कालीघाट में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हुए हंगामे के मामले में पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की पहचान श्रीदीप दास, मोहम्मद तौकीर आलम और मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है।

गिरफ्तारी के बाद टीएमसी कार्यकर्ता श्रीदीप दास ने दावा किया कि उन्हें पूर्व सीएम ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी का समर्थन करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्रीदीप दास ने कहा, “मेरा एकमात्र अपराध यह है कि मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी का समर्थन करता हूं। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, जिनके नाम टीएमसी ने पुलिस को दिए थे, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।”

#WATCH | Kolkata: The Police arrested 3 TMC workers, Sreedip Das, Md. Taquir Alam, and Mohammad Irshad in connection with an incident of unrest outside Abhishek Banerjee’s residence in Kalighat.



Arrested TMC worker Sreedip Das says, "My only crime is that I support Mamata… pic.twitter.com/pHf8DpLDsP — ANI (@ANI) November 8, 2026

बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया था हमले का आरोप

शुक्रवार देर रात को अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला हुआ था। बनर्जी ने दावा किया था कि यह हमला बीजेपी के लोगों ने किया है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने X पर कहा था कि उनके द्वारा रेकी का वीडियो जारी करने के ठीक बाद रात 2 बजे बीजेपी के गुंडों ने उनके घर पर हमला कर दिया और यह सब कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में हुआ।

इससे पहले शुक्रवार को बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोग पिछले दो दिनों से उनके घर की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उन्होंने सवाल उठाया था कि कोलकाता पुलिस एक निर्वाचित सांसद के घर के आसपास जासूसी क्यों कर रही है।

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अभिषेक बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को खुश करने और अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर पाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।