कोलकाता में शनिवार को एक मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटना के दौरान एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। घटना शनिवार की शाम तकरीबन 6 बजकर 40 की मिनट की है। दरअसल, पार्क स्ट्रीट स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन दमदम से गरिया की ओर जा रही थी इस दौरान 66 वर्षीय सजल कुमार कांजीलाल का हाथ मेट्रो के गेट में फंस गया और ट्रेन चलने लगी जिस वजह से उस शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई।मामले को संज्ञान में लेते हुए मेट्रो अथॉरिटीज की ओर से एक जांच समिति गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिया गया है।

Kolkata: One person died after his hands got stuck in the gates of a metro train at Park Street station, around 6:40 pm today. The man was trying to board the train & was on the platform outside when the train started moving with his hand still stuck in the gates. #WestBengal pic.twitter.com/pvz3ue6OjM

— ANI (@ANI) July 13, 2019