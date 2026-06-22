कोलकाता नगर निगम ने पार्क सर्कस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सड़क सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कदम को ‘ऐतिहासिक गलती’ को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। जबकि विपक्ष ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है।
नगर निकाय ने यह फैसला शनिवार को किया और मुख्यमंत्री अधिकारी ने रविवार को सोशल मीडिया पर इसका नोटिफिकेशन शेयर किया।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय का यह फैसला ‘ऐतिहासिक गलती’ को सुधारने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क का नाम गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखने से एक ‘सच्चे संरक्षक’ का सम्मान होगा, जिन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाई थी।
विपक्ष ने क्या कहा?
विपक्ष द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम 1932 में हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था, जो जाने-माने डॉक्टर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम कुलपति थे। विपक्ष का कहना है कि इस सड़क का नाम हसन सुहरावर्दी के भतीजे एवं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर नहीं रखा गया था।
नगर निगम के इस फैसले की कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और सीपीएम ने आलोचना की। सीपीएम ने अधिकारी सरकार पर ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने हसन सुहरावर्दी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी के बीच भ्रम पैदा कर दिया।
पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ”इन बीजेपी नेताओं को हसन सुहरावर्दी और हुसैन सुहरावर्दी के बीच का फर्क तक नहीं पता। उनकी जानकारी का स्तर ऐसा ही है।”
जयराम रमेश ने कहा कि हसन सुहरावर्दी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और उनके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह पद संभाला था। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट है।
टीएमसी सांसद मोइत्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ”सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बीजेपी किस तरह की सस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रही है? और क्या बंगाली लोग इस पर यकीन कर रहे हैं?”
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