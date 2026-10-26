पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भीड़ ने एक 18 साल के लड़के, पिता और उसके दोस्त को नग्न कर घुमाया है। लड़का वहां एक 13 वर्षीय लड़की से मिलने गया था और उसने उसे किस कर दिया था। अब पुलिस ने इस मामले लड़की के परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

कोलकाता पुलिस ने बताया कि 18 साल का एक लड़का अपने दोस्त के साथ एक लड़की से रविवार को मिलने पहुंचा था, वहां उसके चाचा ने लड़की को किस करते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने लड़के को पीटा।

जबरन पिता को भी बुलाया

इसके बाद लड़की के पिता और चाचा उस जगह पहुंचे और दोनों को जबरन अपने घर ले गए। फिर उनके साथ वहां मारपीट की और उसे अपने पिता को बुलाने को कहा। इसके बाद कॉल कर लड़के को पिता को भी वहां बुलाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “जब लड़के के पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने उन पर हमला किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने कपड़े नहीं उतारेंगे तो वे तीनों को गोली मार देंगे। इसके बाद, उन्होंने उन तीनों को उनके घर के बाहर वाली सड़क पर करीब 50 मीटर तक नग्न चलने के लिए मजबूर किया।” इस चौंकाने वाली घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

लड़के के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज

इसके बाद 18 वर्षीय लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने बीएनएन की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इन धाराओं में हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, मानहानि, आपराधिक धमकी और अपहरण जैसे आरोप शामिल हैं।

पुलिस कर रही छापेमारी

पुलिस ने लड़की के पिता, माँ और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमले में शामिल बाकी साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।”

पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। तीनों ने बताया है कि उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक वह बंदूक नहीं मिली है। जाँच के हिस्से के तौर पर, जाँच अधिकारी इलाके के सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और मुख्य चश्मदीदों से पूछताछ कर रहे हैं।

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